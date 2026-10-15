Камчатский краевой суд обязал жительницу Петропавловска-Камчатского выплатить 80 тысяч рублей в пользу 12-летнего мальчика и его родителей в качестве компенсации за избиение ребёнка на школьном празднике, сообщили в пресс-службе суда .