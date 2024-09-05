Почти каждый второй человек с инвалидностью в России не пользуется интернетом

Среди людей с инвалидностью не пользуются интернетом или использовали его последний раз больше года назад 45% опрошенных, подсчитали исследователи Центра "Институт социального анализа и прогнозирования" Президентской академии.
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