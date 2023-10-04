Маск: SpaceX в 2023 году доставит на орбиту больше груза, чем остальной мир 

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подсчитал, что возглавляемая им частная космическая компания SpaceX в 2023 году доставит на орбиту порядка 1600 тонн груза по сравнению с показателем в 400 тонн у остального мира.
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