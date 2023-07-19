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Владелец «Интер Майами» подтвердил скорое подписание Альбы

Владелец «Интер Майами» подтвердил предстоящий переход защитника Жорди Альбы. «Альба подпишет контракт сегодня», – сказал Хорхе Мас во вторник.

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