Десятки цыган забросали камнями здание территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.
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