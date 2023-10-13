Фонд «Защитники Отечества» и Социальный фонд России заключили соглашение о сотрудничестве, с целью улучшения условий поддержки и помощи ветеранам В рамках этого партнерства организации будут взаимодействовать, обмениваться информацией и проводить совместные мероприятия.