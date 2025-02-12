У вас узкий коридор или небольшая прихожая? Дизайнер Женя Жданова поможет скорректировать недостатки планировки с помощью простых декоративных приемов

Как визуально увеличить пространство Одним из самых простых и эффективных способов визуально увеличить пространство небольшой прихожей или коридора является использование зеркал и зеркальных поверхностей.
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