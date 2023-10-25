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С начала СВО Россия заработала 13.7 млрд евро за счёт импорта с ЕС – СМИ

С начала СВО Россия заработала 13.7 млрд евро за счёт импорта с ЕС – СМИ

Европейский Союз с февраля 2022 года продолжил импортировать из России титан и никель. Общая прибыль российских компаний от ввоза сырья в ЕС составила 13,7 миллиардов евро, сообщает украинское издание "Европейская правда" Ссылаясь на данные расследования портала Investigate Europe, украинские журналисты негодуют, что Евросоюз продолжает торговать с Кремлём, обогащая тем самым российские компании.

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Комментарии
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Лев Добрый
Сами помогаем развивать их экономику!👀😱👈😜
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