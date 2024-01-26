В МВД по Удмуртской Республике прошел урок мужества, посвящённый 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда

В стенах Культурного центра МВД по Удмуртской Республике сотрудники полиции регионального ведомства совместно с представителями Совета ветеранов провели «Урок мужества» для учеников 8-х и 10-х классов МБОУ «СОШ № 40», приуроченный к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда.