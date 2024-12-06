Новый мод для Cyberpunk 2077 предлагает новую вступительную историю, где V может ст...

Новый мод для Cyberpunk 2077 предлагает новую вступительную историю, где V может стать частью сообщества бизнесменовЕсли вы много играли в Cyberpunk 2077, скорее всего, вы дали волю всем трем первоначальным предысториям, которые предлагает игра V – корпорация, кочевник и уличный пацан.