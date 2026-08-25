НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Киселевич назначен директором по развитию «Северстали»: «Образование, полученное в ВШЭ и РМОУ, пригодится в новой для меня сфере»

« Северсталь » объявила о назначении Богдана Киселевича на должность директора по развитию. Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина – воспитанник хоккейной школы «Северстали».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии