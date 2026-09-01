MESU Sep 1: 7705 Reclaim or 7624 Breakdown? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MESU2026 Zhuge1iang MESU sold off sharply overnight and is now trading around 7,660, leaving price inside a choppy short-term structure.
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