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MESU Sep 1: 7705 Reclaim or 7624 Breakdown?

MESU Sep 1: 7705 Reclaim or 7624 Breakdown?

MESU Sep 1: 7705 Reclaim or 7624 Breakdown? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MESU2026 Zhuge1iang MESU sold off sharply overnight and is now trading around 7,660, leaving price inside a choppy short-term structure.

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