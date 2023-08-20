Близится очередная годовщина событий, которые в отечественную историю вошли под названием августовского путча.
СССР разрушили коммунисты?
Комментарии
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Платон Платонов
Союз умер естественной смертью, от старости.
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3 час.
Владимир Барышев
Ничто еще не закончилось! А история, нам часто, демонстрирует такие примеры, неожиданных поворотов и разворотов что только удивляться приходится!
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20 мин.
АГ
Александр Георгиевич
СССР разрушили не коммунисты, а партократы, которые прикинулись коммунистами.
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10 мин.
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