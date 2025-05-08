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Царьград

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Депутат Госдумы Чепа предложил семикратный ответ на провокации Киева

Депутат Госдумы Чепа предложил семикратный ответ на провокации Киева

Депутат Алексей Чепа призвал к семикратному ответу на провокации киевского режима. Предложенная мера направлена на предотвращение преступлений.

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