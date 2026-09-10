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ИА Регнум

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Ученики загоревшейся школы в Тюмени продолжат учебу в другом корпусе

Ученики загоревшейся школы в Тюмени продолжат учебу в другом корпусе

Учеников школы № 65 в Тюмени после возгорания кровли с 11 сентября переведут для занятий в другой корпус учебного заведения.

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