«Амур» назначил Гальченюка-старшего тренером по развитию игроков

«В должностные обязанности специалиста будет входить специальная работа по развитию игроков «Амура» и «Амурских Тигров», а также взаимодействие с командами краевого центра развития хоккея «Амур», – говорится в сообщении пресс-службы клуба из Хабаровска.
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