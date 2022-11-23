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У Люка Эрнандеса травма «крестов». Защитник Франции больше не сыграет на ЧМ-2022

Стал известен диагноз защитника сборной Франции Люка Эрнандеса. У игрока «Баварии» выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена.

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