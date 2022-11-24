Капитан Ераносян: дискуссии в военных кругах помогут России победить в СВО

Находящийся в запасе капитан Владимир Ераносян выступил с утверждением о том, что уместные и аргументированные споры среди военного руководства способны оказаться крайне полезными для Российской Федерации в том, чтобы одержать верх в рамках СВО.
Находящийся в запасе капитан Владимир Ераносян выступил с утверждением о том, что уместные и аргументированные споры среди военного руководства способны оказаться крайне полезными для Российской Федерации в том, чтобы одержать верх в рамках СВО.
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