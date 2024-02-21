В Сети опубликовали программу военно-исторического праздника в Смоленске

Гостей события под названием «В боях на Смоленской земле» ждут площадки различных исторических периодов Мэрия Смоленска обнародовала общую программу военно-исторического праздника «В боях на Смоленской земле», который состоится в эту праздничную пятницу.
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