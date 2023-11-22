В России разрабатывают особый миграционный режим для иностранных студентов

Сейчас такой механизм есть только для государственных образовательных организаций. Особый миграционный режим для иностранных студентов, которые с этого года могут оформить разрешение на временное проживание в РФ, планируют распространить на частные вузы.
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