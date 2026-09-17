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Царьград

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Демешин: В Хабаровском крае завершен ремонт 37 из 64 дорог

Демешин: В Хабаровском крае завершен ремонт 37 из 64 дорог

В Хабаровском крае завершены ремонты 37 из 64 дорог по проектам президента и "Единой России". В Комсомольске-на-Амуре работы начались раньше срока, а в Советской Гавани уже готовы 9 из 13 объектов.

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