Демешин: В Хабаровском крае завершен ремонт 37 из 64 дорог

В Хабаровском крае завершены ремонты 37 из 64 дорог по проектам президента и "Единой России". В Комсомольске-на-Амуре работы начались раньше срока, а в Советской Гавани уже готовы 9 из 13 объектов.
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