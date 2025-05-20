Николай Азаров: Украина не продержится еще 10 лет

Может ли Украина действительно продержаться еще 10 лет в условиях текущего конфликта? Как долго на самом деле страна выдерживала, если главная часть бюджета зависит от внешних грантов и кредитов? Зеленский заявил: «Я не думаю, что Украина выдержит ещё 10 лет».
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