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Еще один челябинский автобус изменит маршрут

Еще один челябинский автобус изменит маршрут

Автобус №58 изменит свой маршрут. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «Служба общественного движения», в связи с очередным этапом работ по реконструкции участка теплотрассы с 22 часов 23 мая до 23 часов 30 июня будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до пересечения с улицей Коммуны по направлению к ДС «Юность».

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