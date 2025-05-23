Еще один челябинский автобус изменит маршрут

Автобус №58 изменит свой маршрут. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «Служба общественного движения», в связи с очередным этапом работ по реконструкции участка теплотрассы с 22 часов 23 мая до 23 часов 30 июня будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до пересечения с улицей Коммуны по направлению к ДС «Юность».