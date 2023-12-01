Мы никогда не будем поставлять оружие на Украину – МИД Венгрии

Венгрия готова стать посредником между Москвой и Киевом и предоставить свою территорию для переговоров Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос, может ли Будапешт изменить свою позицию относительно отказа поставок оружия на Украину.