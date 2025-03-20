Продукцию из «Светофора» запретят в других магазинах - Роскачество

По данным Роскачества, есть подозрения на небезопасность продуктов из сети «Светофор», так как многие продукты там продавались без документов, также найдены нарушения в пробах молочной и мясной продукции.
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