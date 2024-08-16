Опять обнаружены следы проникновения: В ФРГ неизвестные в четвёртый раз подряд пытались взломать военные объекты

В немецком городке Гархинге, что неподалёку от Мюнхена, обнаружены повреждения у внешнего ограждения казармы бундесвера, это уже четвертый военный объект со следами проникновения, об этом сообщает издание Bild со ссылкой на военное командование.
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