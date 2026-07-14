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WSJ: Китай вынудил Россию согласиться на юаневый Банк развития ШОС

КНР использовала свою «экономическую мощь», чтобы Россия согласилась на давнюю идею Китая создать в Средней Азии «Банк развития ШОС», основной валютой которого станет юань, сообщили Wall Street Journal (WSJ) неназванные китайские чиновники и дипломаты.

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