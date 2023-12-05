США пригласили Зеленского выступить на закрытом брифинге по помощи Киеву

Американские власти пригласили украинского президента Владимира Зеленского выступить во вторник перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге по вопросу о выделении средств на дополнительную помощь Украине.
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