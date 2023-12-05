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США пригласили Зеленского выступить на закрытом брифинге по помощи Киеву

США пригласили Зеленского выступить на закрытом брифинге по помощи Киеву

Американские власти пригласили украинского президента Владимира Зеленского выступить во вторник перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге по вопросу о выделении средств на дополнительную помощь Украине.

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