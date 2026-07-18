Сергей Лебедев (Лохматый) Главный смысл прошедших суток — давление на два контура снабжения ВСУ.
18 июля. Ракеты добивают порты, штурмовики выходят к Краматорску
Комментарии
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Ураганов Иван
Отличная работа,продолжайте в том же духе!!!!!!!
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1 м.
Татьяна Мироненко
Спасибоооо🙏
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1 м.
Misha Glusch
учора Мирошник сам проболтался в РИА, что хохлы провели и разгрузили в черноморских и дунайских портах 8 тыс судов с военными грузами за несколько дней, это где ж они все это выгрузили, если все разрушено?
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4 н.
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