«Полное взаимодействие»: ОТЭКО продолжает работу по устранению последствий ЧС в порту «Тамань»Сотрудники компании ОТЭКО продолжают работать на устранении последствий разлива нефти в районе порта «Тамань».
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