Боец с позывным «Француз» из зоны СВО обратился за помощью к священникам Орловской области

Мобилизованный орловец с позывным «Француз» обратился к ключарю гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери города Орла иерею Максиму Ерескину с просьбой помочь приобрести строительный инвентарь, материалы и бытовые вещи.
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