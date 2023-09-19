От робототехники до японского языка: куда записать ребенка, показали жителям Уссурийска

Подарить ребенку веселый праздник и заодно выбрать ему занятие по душе — такой шанс представился жителям Уссурийска на фестивале "Детская территория" (0+), прошедшем в день города в городском парке.
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