Вечерняя Москва

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Путин заявил о ключевой роли Азии в мире

Путин заявил о ключевой роли Азии в мире

Глобальная политика терпит серьезные изменения, а главное место в мире начинает занимать Азия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 13 октября, в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

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