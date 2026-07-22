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Аргументы и Факты

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Путин: экономика РФ остается устойчивой, несмотря на внешнее воздействие

Путин: экономика РФ остается устойчивой, несмотря на внешнее воздействие

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика сохраняет устойчивость, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и ряде других отраслей.

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