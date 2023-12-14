Телевизор убил двухлетнюю девочку в Приозерске

Тело малышки направлено в морг для установления причины смерти. В среду в полицию от фельдшера скорой Приозерской больницы поступило сообщение о том, что в доме № 25 по улице Калинина в Приозерске ребёнок умер в результате падения на него телевизора.
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