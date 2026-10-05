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Царьград

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Александр Шохин предложил Путину создать новую НКО для бизнеса

Александр Шохин предложил Путину создать новую НКО для бизнеса

Александр Шохин, уполномоченный при президенте по правам предпринимателей, предложил Владимиру Путину создать автономную некоммерческую организацию для улучшения взаимодействия бизнеса и государственных органов.

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