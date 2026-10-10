«Динамо» Минск разгромлено 1:6 в Ярославле: Брылин назвал причину

Минское «Динамо» потерпело самое крупное поражение в текущем сезоне КХЛ, уступив в Ярославле «Локомотиву» со счётом 1:6, причём четыре шайбы гости пропустили в третьем периоде.
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