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Царьград

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«Динамо» Минск разгромлено 1:6 в Ярославле: Брылин назвал причину

«Динамо» Минск разгромлено 1:6 в Ярославле: Брылин назвал причину

Минское «Динамо» потерпело самое крупное поражение в текущем сезоне КХЛ, уступив в Ярославле «Локомотиву» со счётом 1:6, причём четыре шайбы гости пропустили в третьем периоде.

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