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SUSANIN

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На участке Сарапульского тракта начались земляные работы

На участке Сарапульского тракта начались земляные работы

Ижевск. Удмуртия. На участке трассы «Ижевск — Сарапул» от поворота на Бураново до поворота на село Уральский стартовал этап реконструкции.

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