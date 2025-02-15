15.02.25==Алиев в бешенстве – его ударили по больному: Расшифровка переговоров пилотов вскрыла причину хамства президента Азербайджана

Всплывают всё новые подробности о том, что именно произошло на борту самолёта AZAL, потерпевшем крушение в декабре прошлого года под Актау.
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