15.02.25==Алиев в бешенстве – его ударили по больному: Расшифровка переговоров пилотов вскрыла причину хамства президента Азербайджана

Владимир Алтайцев

Вот только сомневаюсь, что Алиева и азеров в России, ежегодно вывозящих из РФ миллиарды рублей , хоть как-то накажут. Наоборот, Агаларовым, убившим в Крокусе больше сотни рублей, собираются компенсировать больше 100 миллионов рублей. Гнилая власть и суды в РФ.