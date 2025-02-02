Неудобная правда или равнодушие?

Меня уже два дня волнует один очень важный вопрос - новость о убийстве наших русских людей в Курском селе, не интересует людей? Или мы настолько стали равнодушными, что чужая боль нас не волнует? Сегодня украинские беспилотники летят по всей России, и Слава Богу, что у нас отличное ПВО, которое большую часть этих смертоносных летунов перехватывает.