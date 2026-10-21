Доброполье — это очень удобный плацдарм для размещения резервов. И в первую очередь движение оттуда будет направлено не в сторону Павлограда, а в том числе и на юг, чтобы вернуть серую зону, которая сформировалась на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.