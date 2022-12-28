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Аллей-уп Ривза на Леброна, данк Тейтума и спасительный бросок Дончича – в десятке лучших моментов дня

Аллей-уп Ривза на Леброна, данк Тейтума и спасительный бросок Дончича – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей, которые состоялись 27 декабря. Лучшими эпизодами дня стали аллей-уп Остина Ривза на Леброна Джеймса («Лейкерс»), данк Джейсона Тейтума («Бостон») и спасительный бросок Луки Дончича («Даллас»).

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