Непростое новолуние 6 июля: кому из знаков зодиака нельзя заводить отношения Алёна Юрьева6 июля наступает новолуние, принося с собой усиленное влияние Венеры и непростые астрологические аспекты, которые делают этот месяц сложным для романтики и новых отношений.
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