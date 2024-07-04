Непростое новолуние 6 июля: кому из знаков зодиака нельзя заводить отношения Алёна Юрьева6 июля наступает новолуние, принося с собой усиленное влияние Венеры и непростые астрологические аспекты, которые делают этот месяц сложным для романтики и новых отношений.