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Невероятный камбэк «Колорадо» с 0:4 в Баффало! Увы, помогла замена Георгиева

Невероятный камбэк «Колорадо» с 0:4 в Баффало! Увы, помогла замена Георгиева

Будут расставаться с вратарем? У «Эвеланш» продолжается насыщенный приключениями сезон. Если на старте регулярки команда страдала от большого количества травм (и отстранения Ничушкина), то сейчас многие вернулись, а проблем в игре все равно достаточно.

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