Невероятный камбэк «Колорадо» с 0:4 в Баффало! Увы, помогла замена Георгиева

Будут расставаться с вратарем? У «Эвеланш» продолжается насыщенный приключениями сезон. Если на старте регулярки команда страдала от большого количества травм (и отстранения Ничушкина), то сейчас многие вернулись, а проблем в игре все равно достаточно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии