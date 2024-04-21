Сценарии ликвидации Зеленского: как США могут устранить украинского президента Евгения КомароваВладимиру Зеленскому, позиционируемому российской стороной как «ставленник Запада», уже неоднократно прогнозировали печальную участь из-за неудовлетворенности «кураторов».
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