Туристический налог не будут вводить в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не планирует вводить туристический налог. Это связано с тем, что в настоящее время в регионе спрос на туристические услуги достаточно низкий и формируется в основном местными жителями.
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