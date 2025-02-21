Няндемия начнется в июле, а пока первый трейлер «Ночи живых кошаков» В японс...

Няндемия начнется в июле, а пока первый трейлер «Ночи живых кошаков»В японский День кошки OLM («Покемон», «Берсерк», «Монолог фармацевта») выпустила дебютный трейлер аниме «Ночь живых кошаков» (Nyaito obu za Ribingu Kyatto) и обозначила премьерное окно.