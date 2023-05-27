«Зенит» сохраняет интерес к защитнику «Фенербахче» Салаи. Клуб готов отпустить венгра за 20 млн евро (Sabah)

Турецкий клуб готов отпустить венгерского игрока за 20 млн евро. Как пишет Sabah, на 25-летнего игрока также претендуют «Андерлехт», «Вольфсбург», «Эвертон» и «Валенсия».
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