Заявление Минобороны России .

В ночь на 1 ноября пресечена попатка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средставами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей.

Ирина Белова

Автору так сложно было эти несколько строк в пост добавить? Что за идиотизм гонять людей по ссылкам?