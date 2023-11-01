Заявление Минобороны России .
Заявление Минобороны России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Белова
В ночь на 1 ноября пресечена попатка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средставами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей.
Ответить
2 д.
Ирина Белова
Автору так сложно было эти несколько строк в пост добавить? Что за идиотизм гонять людей по ссылкам?
Ответить
2 д.
Свежие комментарии