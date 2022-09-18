Российский ветеран Нечипоренко заявил о подрывной работе ЦРУ ради доминирования Вашингтона Ветеран российских спецслужб, полковник в отставке Олег Нечипоренко, Российский ветеран Нечипоренко заявил о подрывной работе ЦРУ ради доминирования Вашингтона Ветеран российских спецслужб, полковник в отставке Олег Нечипоренко, более 40 лет занимавшийся противодействием ЦРУ заявил, что американское ведомство не только не откажется от своей подрывной работы, но и продолжит их в формате гибридных и прокси-войн ради сохранения мирового доминирования Вашингтона.